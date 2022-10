Chuck Lorre: Der «Big Bang Theory»-Schöpfer wird 70

Sein Name mag lange nicht so bekannt sein wie die von ihm erdachten Serien: Chuck Lorre, der am 18. Oktober seinen 70. Geburtstag feiert, ist seit nunmehr rund 20 Jahren der absolute König der Sitcoms im US-amerikanischen Fernsehen. In einer Zeit, in der vielfach der Tod dieses klassischen TV-Genres beschworen wird, erschuf er mit Serien wie «Two and a Half Men» (2003-2015), «The Big Bang Theory» (2007-2019) und zuletzt dem Spin-off «Young Sheldon» (seit 2017) Hit auf Hit. Allein für 2022 schätzt «Forbes» seinen Jahresverdienst auf 100 Millionen US-Dollar. An den Lizenz-Rechten für seine zwei grössten Hits «Two and a Half Men» und «The Big Bang Theory» hatte Lorre bereits im Jahr 2012, noch vor dem ganz grossen Welterfolg von letzterer Show, über eine Milliarde Dollar verdient, wie «Variety» meldete.