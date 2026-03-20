Chuck Norris ist tot: Bekannt für Witze und beinharte Actionrollen

Kämpfte gegen Bruce Lee

Der Legende nach kam der junge Norris als US–Soldat in Südkorea mit asiatischen Kampfkünsten in Berührung. Zurück in den USA eröffnete er dann eine Kette von Karateschulen. Berühmte Persönlichkeiten wie Steve McQueen (1930–1980) oder Priscilla Presley (80) lernten dort von ihm. Eine erste kleine Schauspielrolle konnte Norris 1969 im Dean–Martin–Film «Rollkommando» (Originaltitel: «The Wrecking Crew») ergattern. Unsterblich wurde er jedoch durch einen Kampf mit dem viel zu jung verstorbenen Bruce Lee (1940–1973) in «Die Todeskralle schlägt wieder zu» (Originaltitel: «The Way of the Dragon») von 1972.