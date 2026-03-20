Chuck Norris ist tot: Wegbegleiter zollen Actionstar Tribut

Die Film– und Actionwelt trauert um Chuck Norris (1940–2026): Der Actionstar ist nach einem medizinischen Notfall im Alter von 86 Jahren auf Hawaii gestorben, wie seine Familie am Freitag bekannt gab. Anschliessend meldeten sich zahlreiche Wegbegleiter und Action–Kollegen zu Wort, um das Erbe des Mannes zu würdigen, der für Generationen das Sinnbild für Unzerstörbarkeit war.
Weggefährten trauern um Chuck Norris
Dolph Lundgren (68) meldete sich mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram zu Wort und beschrieb Norris als sein grosses Vorbild. Die beiden Action–Ikonen verbindet eine lange Geschichte: Sie standen im Jahr 2012 gemeinsam für den Blockbuster «The Expendables 2» vor der Kamera. Lundgren betonte, dass er bereits als junger Kampfkünstler zu Norris aufgeschaut habe und ihn für seine Mischung aus Demut und männlicher Stärke bewundert habe.
Sylvester Stallone (79), der Norris für das «Expendables»–Franchise aus dem Ruhestand holte, würdigte seinen Kollegen auf Instagram als «All American» in jeder Hinsicht. Stallone und Norris waren nicht nur Filmpartner, sondern teilten über Jahrzehnte den Status als prägende Gesichter des Action–Kinos der 80er–Jahre. Stallone sprach der Familie sein tiefstes Beileid aus und erinnerte an die grossartige gemeinsame Zeit am Set.
Jean–Claude Van Damme (65) drückte ebenfalls sein Bedauern aus und erinnerte an die tiefe Verbindung der beiden. «Wir kannten uns von Anfang an, und ich habe ihn als Mann immer bewundert», schrieb der Belgier. Bevor Van Damme selbst zum Weltstar wurde, arbeitete er in den 80er–Jahren als Sparringspartner für Chuck Norris und hatte unter dessen Schirmherrschaft einen seiner ersten kleinen Auftritte als Stuntman in dem Film «Missing in Action» (1984).
Sohn Dakota mit emotionalem Statement
Neben einem Statement der Familie meldete sich auch Norris' Sohn Dakota (24) mit berührenden Zeilen zu Wort. Er würdigte seinen Vater als lebenslanges Vorbild und betonte, dass er sein Leben mit Bestimmung, Grosszügigkeit und einem tiefen Glauben an Gott geführt habe.
Es sei kein einziger Tag vergangen, an dem sein Vater ihm nicht gesagt habe, wie sehr er ihn liebe. Er sei stolz, sein Sohn zu sein, und versprach, ein Leben zu führen, das die Werte und das Erbe seines Vaters ehrt.