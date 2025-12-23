Chuck Norris trauert um seine Ex-Frau Dianne Holechek

Frühe Heirat

Chuck Norris, der in den 1970er Jahren zum Star wurde, und Dianne Holechek lernten sich bereits als Schüler kennen und heirateten in jungen Jahren. Ende der 1980er Jahre liessen sie sich nach drei Jahrzehnten Ehe scheiden. Ihr älterer Sohn Mike trat in die Fussstapfen von Chuck Norris und wurde Schauspieler und Stuntman in Hollywood. Sohn Eric hat zunächst im Motorsport Karriere gemacht, bevor er Stuntkoordinator wurde.