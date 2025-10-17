Chuck Spadina statt Keanu Reeves? Seine kuriose Namensgeschichte

Nachdem sich Reeves weitere Gedanken über den neuen Namen gemacht hatte, entschied er sich letztendlich für «K. C. Reeves». Der Schauspieler war 1986 in einer Folge der Anthologie–Serie «The Magical World of Disney» zu sehen und tauchte im Abspann mit ebendiesem Namen auf. Die Namensänderung hielt jedoch nicht lange an. «Ich konnte es nicht tun. Bei den Vorsprechen nannten sie mich ‹K.C. Reeves› und ich reagierte nicht mal», so der Schauspieler. «Sechs Monate später dachte ich mir: ‹Ich mache das nicht.›»