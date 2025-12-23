Chucks, Vampire, Retro-Revoluzzer: Die besten Filme des Jahres 2025

Ein rasantes bis rührendes, erschreckendes bis unterhaltsames Kinojahr neigt sich dem Ende entgegen. In der Gunst um die Zuschauer gingen Filmschaffende mit Stoffen jedweder Couleur, Thematik und Härtegrad an den Start. Natürlich ist wie immer das Einspielergebnis ein nicht von der Hand zu weisender Gradmesser, wie ein Werk beim internationalen Publikum angekommen ist. Doch für die Qualität eines Streifens braucht es weit mehr als nur blanke Box–Office–Zahlen. Mal entpuppten sie sich als würdige Adaption oder fingen perfekt den Zeitgeist ein, mal regten sie die Fantasie und/oder zum Nachdenken an.