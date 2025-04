Ciao, Curtain Bangs! Diesen Frühling tragen wir Jane-Austen-Ponys

Angelehnt an die Frisuren von literarischen Heldinnen wie Elizabeth Bennet aus Jane Austens (1775–1817) Werk «Stolz und Vorurteil» von 1813 zeichnet sich der Jane–Austen–Pony durch zart gelockte, verspielt fallende Stirnfransen aus. Diese enden knapp über den Augenbrauen und verleihen dem Gesicht eine sanfte Rahmung. Der Look erinnert auch an Audrey Hepburns (1929–1993) ikonischen Pony oder Leighton Meesters (38) neuen Haarschnitt, den sie bei den Critics' Choice Awards präsentierte. Und auch Ariana Grande (31) zeigte sich zuletzt immer wieder mit einem neuen Regency–Ära–Pony.