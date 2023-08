Ciara und Russell Wilson erwarten wieder ein Kind

Sängerin Ciara (37) erwartet ihr viertes Kind - das dritte mit ihrem Ehemann Russell Wilson (34). In einem neuen Tanzclip auf Instagram präsentiert die Musikerin stolz ihren deutlich sichtbaren Babybauch, den sie bislang vor der Öffentlichkeit versteckt gehalten hat. Zu dem Schwarz-Weiss-Video, das laut dem US-Magazin «People» von ihrem Partner während einer gemeinsamen Reise zum Jahrestag in Japan aufgenommen wurde, schreibt Ciara: «Wenn du mich noch einmal so ansiehst, machen wir noch ein Kind ... Du bist mein Herz, ich bin deine Rippe.»