Cillian Murphy dementiert Voldemort-Gerüchte: «Davon weiss ich nichts»

Cillian Murphy (49) hat sich im Podcast «Happy Sad Confused» gegenüber Host Josh Horowitz zu den Gerüchten geäussert, dass er in der neuen «Harry Potter»–Serie die Rolle von Lord Voldemort übernehmen könnte. «Nein. Nein, ehrlich – meine Kinder zeigen es mir zwar gelegentlich, aber davon weiss ich nichts», antwortete der irische Schauspieler auf die Frage, ob an den Casting–Gerüchten etwas dran sei.