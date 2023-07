Zugegeben: An Sir Michael Caine (90) mag mit Blick auf all die Filme, in denen der Altstar nun schon für Christopher Nolan (52) vor der Kamera stand, kein Vorbeikommen sein. Direkt dahinter taucht dann allerdings schon der Name Cillian Murphy (47) auf. Der Schauspieler, der ab dem 20. Juli in dem eindringlichen Biopic «Oppenheimer» zu sehen sein wird, ist eine der grössten Konstanten im Schaffen des Regisseurs. Als titelgebender «Vater der Atombombe» darf er jetzt erstmals auch als Hauptdarsteller brillieren.