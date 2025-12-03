Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber offenbart psychische Probleme

Botschaft an alle Betroffenen

Mit seinem Video verfolgt Gerber ein klares Ziel: Er möchte anderen zeigen, dass sie nicht allein sind. «So fühle ich mich die meiste Zeit, und ich habe das Gefühl, wenn ich das alles sage, wissen viele Leute zumindest, dass da jemand anderes ist, der das Gleiche durchmacht», erklärt er seine Motivation. Gleichzeitig hofft er, durch das Video Menschen zu finden, die ihm helfen können oder jemanden kennen, der das kann.