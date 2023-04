«Citadel»-Premiere: Priyanka Chopra begeistert in grünem Feder-Look

Priyanka Chopra (40) hat am Freitagabend (21. April) die Premiere ihrer neuen Serie «Citadel» in Rom besucht. In Begleitung von Ehemann Nick Jonas (30) wurde sie durch ihren Look zum Hingucker des Abends. Die Schauspielerin trug eine bodenlange Robe von Valentino in einem kräftigen Grün. Zum ärmellosen Kleid mit tiefem Ausschnitt gehörte zudem ein farblich passender Mantel mit Schleppe, der am Saum mit Federn besetzt war. Um den Look zu vervollständigen, trug die Schauspielerin Diamantschmuck mit smaragdgrünen Steinen und frisierte ihr Haar zu einem hohen Pferdeschwanz, einzelne Strähnen umrahmten dabei ihr Gesicht.