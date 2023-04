Sie haben jede Menge heftige Action-Szenen in «Citadel», Frau Chopra Jonas. Wie haben Sie sich auf Ihre Rolle vorbereitet?

Priyanka Chopra Jonas: Nadia ist eine sehr besondere und einzigartige Figur. Sie ist nicht wirklich «normal», was das Geheimagenten-Genre angeht. In diesem Genre speziell kann ich mich nicht an viele Serien erinnern, in denen die Hauptrolle weiblich ist. Mir fallen da Angelina Jolie, Charlize Theron und Geena Davis ein. «Citadel» hatte von Beginn an das Konzept eines Geheimagenten-Duos. Das ist sehr interessant. Als ich mich auf Nadia vorbereitet hatte, wollte ich, dass sie realistische Züge hat. Ich wollte, dass sie blutet, dass sie verletzt wird - ich wollte, dass sie Dinge spürt, dass sie verletzlich ist. Die Arbeit mit David und den Russo-Brüdern war eine Gemeinschaftsarbeit. Emotional wusste ich, wie ihre Reise verläuft, weil wir gemeinsam daran gearbeitet haben.