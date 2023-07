Beide sind erfolgreiche Schauspielstars

Danes gelang mit der Teenie-Serie «Willkommen im Leben» (1994-1995) der Durchbruch als Schauspielerin und feierte mit Kino-Hits wie «Betty und ihre Schwestern», «William Shakespeares Romeo + Julia» oder «Les Misérables» grosse Erfolge. Von 2011 bis 2020 spielte sie über acht Staffeln lang die Hauptrolle der Carrie Mathison in der Erfolgsserie «Homeland», für die sie 2012 und 2013 mit zwei Golden Globes sowie zwei Emmys ausgezeichnet wurde. Zuletzt war sie in der Miniserie «Fleishman Is In Trouble» zu sehen.