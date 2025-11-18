Claire Danes schämte sich für Schwangerschaft mit 44 Jahren

Glücklich über eine Tochter

Das Babygeschlecht sei dann eine weitere Überraschung gewesen. Da sie bereits zwei Jungen hatte, war sie überzeugt, wieder einen Sohn zu bekommen. «Ich hatte wirklich, wirklich Glück. Meine Frauenärztin meinte: ‹Sie wissen, dass Sie wieder einen Jungen bekommen.› Aber nein!», sagte sie und fügte hinzu, dass sie sich «sehr gefreut» hätte, noch einen Jungen zu bekommen, aber letztendlich sei sie «noch glücklicher» darüber, eine Tochter in der Familie zu haben. Mit Blick auf die Altersspanne ihrer Kinder erklärte sie: «Es ist verrückt. Ich meine, ich habe gleichzeitig einen Teenager und ein Kleinkind.»