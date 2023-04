Clan-Chef Arafat Abou-Chaker soll Bushido 2,2 Millionen Euro zahlen

Clan-Boss Arafat Abou-Chaker ist von einem Berliner Gericht zu einer Zahlung in Höhe von etwas mehr als 2,2 Millionen Euro an seinen ehemaligen Geschäftspartner, den Rapper Bushido (44), verurteilt worden. Das hat eine Gerichtssprecherin der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.