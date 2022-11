Vom TV an die Universität

Nach «Walker, Texas Ranger» hatte Clarence Gilyard Jr. weniger Erfolg. Er spielte vor allem in christlichen Filmen, zum Beispiel in allen drei Teilen der Endzeit-Trilogie «Left Behind». Der Mime verlegte sich später aufs Unterrichten, als Professor an der University of Nevada. «Seine Studenten waren von ihm zutiefst inspiriert, ebenso wie alle, die ihn kannten», heisst es in der Todesmeldung der Universität. «Er hatte viele aussergewöhnliche Talente und war in der Universität durch sein Engagement im Unterricht und seine beruflichen Leistungen sehr bekannt»