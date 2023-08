Claudelle Deckert kehrt zu «Unter uns» zurück

«Unter uns» ist eine Produktion der UFA Serial Drama im Auftrag von RTL und läuft montags bis freitags ab 17:30 Uhr bei RTL. Seit April 2001 gehörte Deckert zum Stammpersonal. Im März 2023 hatte sie jedoch verkündet: «Ich muss euch was sagen: Ich höre tatsächlich auf, komplett. Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und wir bauen gerade unser neues Leben auf.» Sie könne nicht mehr so oft in Köln sein, wo die Serie gedreht wird. Kurz darauf wurde bekannt, dass Deckert mit ihrem Mann nach Amsterdam gezogen ist.