Claudelle Deckert verlässt RTL-Daily «Unter uns»

22 Jahre war Claudelle Deckert (49) eines der prägenden Gesichter der RTL-Daily «Unter uns». Jetzt ist Schluss damit: Wie der Sender mitteilte, verlässt Deckert die Schillerallee für immer. «Ich muss euch was sagen: Ich höre tatsächlich auf, komplett», sagt die Schauspielerin im Interview. Ihre Eva-Wagner-Ära sei zu Ende. «Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und wir bauen gerade unser neues Leben auf», erklärt Deckert ihre Entscheidung. Sie könne in Zukunft nicht mehr so oft in Köln sein. Wohin es sie verschlägt, werde sie bald bekannt geben. Seit April 2001 gehörte Deckert zum Stammpersonal von «Unter uns».