Claudia Cardinale: Mit diesen deutschen Stars drehte die Filmdiva

Nur zwei Jahre nach «Das rote Zelt» traf Cardinale am Set des Krimidramas «Die Hölle am Ende der Welt» auf den deutschen Schauspieler Joachim Hansen. In die deutschen Kinos schaffte es der Film des französischen Regisseurs Jean Herman aber nie und wurde erst 1989, also fast 20 Jahre nach dem Dreh, hierzulande erstmals im Fernsehen gezeigt. Im britischen Kriegsfilm «Flucht nach Athena» von 1979 war es derweil Siegfried Rauch, der sich das Rampenlicht mit Cardinale teilen durfte. Die Hauptrolle des Major Otto Hecht hatte darin allerdings Roger Moore inne.