Claudia Schiffer kauft sich in Premier-League-Klub ein

Auch via Instagram bestätigte Schiffer den Deal. «Ich freue mich sehr, jetzt ganz offiziell Teil eines Fussballvereins zu sein – und darauf, all die besonderen Momente und die Faszination dieses Sports hautnah zu erleben», schrieb die 54–Jährige zu einem Foto, das sie in einem T–Shirt mit dem Vereinswappen der «Bees» zeigt.