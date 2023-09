Claudia Schiffer kehrt auf den Versace-Laufsteg zurück

Im figurbetonten Glitzerkleid

Schiffer präsentierte ein bodenlanges grün–silbernes Schachbrettkleid. Abgerundet wurde der Look mit einem dezenten Make–up und spitzen Absätzen in Silbermetallic mit einer Schleife am Fussansatz. «Tolle Versace–Show heute Abend!», schwärmte das deutsche Model hinterher auf seiner Instagramseite. Sie sei «aufgeregt», bei ihrer «lieben Freundin» Donatella Versace (68) zu sein. Sie und die Zeitschrift «Vogue» teilten ein Video von dem Walk auf Instagram.