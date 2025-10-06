Claudia Schiffer strahlt auf der Paris Fashion Week

Claudia Schiffer (55) hat sich am Sonntagabend bei der Chloé–Modenschau im Rahmen der Paris Fashion Week gezeigt. Zusammen mit anderen Prominenten wie Liv Tyler (48) sass sie in der ersten Reihe der Veranstaltung.
Mit diesen Stars besuchte Claudia Schiffer die Modenschau
Claudia Schiffer wählte für das Event in der französischen Hauptstadt ein langärmliges Oberteil in dunklem Blau mit Knoten an der Vorderseite. Darunter kam ein helles Top zum Vorschein. Die 55–Jährige kombinierte dazu eine Hose in einem Rosaton und braune Pumps. Auffällige dunkle Ohrringe und eine schwarze Handtasche rundeten ihren Look ab. Ihre blonden Haare fielen ihr aus dem Mittelscheitel in Locken über die Schultern.
Wie Aufnahmen von der Modenschau zeigen, die Claudia Schiffer in einer Instagram–Story teilte, sass sie zusammen mit «Armageddon»–Star Liv Tyler in der ersten Reihe. Die Schauspielerin wählte ein komplett schwarzes Outfit für den Auftritt. Ebenfalls mit von der Partie war «The White Lotus»–Star Aimee Lou Wood (31), die in einem schwarzen Mantel und hellen Stiefeln erschien.
Claudia Schiffer ist auch abseits der Modewelt gefragt
Claudia Schiffer engagiert sich unterdessen auch abseits der Modewelt. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass das ehemalige Supermodel den Sprung in die Welt des Profifussballs gewagt hat. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem britischen Filmemacher Matthew Vaughn (54), ist Schiffer beim englischen Premier–League–Klub FC Brentford eingestiegen. Die Investition erfolgte über die gemeinsame Produktionsfirma MARV und macht das Paar zu neuen Minderheitsanteilseignern des Londoner Vereins. Das gab der Verein auf seiner Homepage offiziell bekannt.
Claudia Schiffer, die in den 1990er Jahren zu einem der bekanntesten Models der Welt wurde, ist seit 2002 mit Vaughn verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.