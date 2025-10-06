Claudia Schiffer strahlt auf der Paris Fashion Week

Claudia Schiffer ist auch abseits der Modewelt gefragt

Claudia Schiffer engagiert sich unterdessen auch abseits der Modewelt. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass das ehemalige Supermodel den Sprung in die Welt des Profifussballs gewagt hat. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem britischen Filmemacher Matthew Vaughn (54), ist Schiffer beim englischen Premier–League–Klub FC Brentford eingestiegen. Die Investition erfolgte über die gemeinsame Produktionsfirma MARV und macht das Paar zu neuen Minderheitsanteilseignern des Londoner Vereins. Das gab der Verein auf seiner Homepage offiziell bekannt.