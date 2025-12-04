Claudia Schiffer strahlt bei royalem Staatsbankett für die Steinmeiers

Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier (69) und seine Frau Elke Büdenbender (63) durften sich am Mittwochabend über ein Staatsbankett der Extraklasse auf Schloss Windsor freuen – den ersten Besuch eines deutschen Staatsoberhaupts seit 27 Jahren. Unter den 152 handverlesenen Gästen stach eine Deutsche besonders hervor: Supermodel Claudia Schiffer (55).
Schiffer wurde in der offiziellen Gästeliste als «Lady Vaughn» geführt. Diesen Adelstitel trägt sie, seit ihr Ehemann Matthew Vaughn (54) im vergangenen Jahr für seine Verdienste um die britische Kreativindustrie zum Ritter geschlagen wurde. Der Filmemacher, bekannt für Blockbuster wie «Kingsman» und «X–Men: First Class», begleitete seine Frau zu dem glamourösen Ereignis.
Ehrenplatz neben dem Premier
Bei der Sitzordnung genoss Schiffer eine besondere Ehre: Auf Bildern sieht man die gebürtige Düsseldorferin direkt neben dem britischen Premierminister Keir Starmer sitzen. Nur zwei Plätze trennten sie von König Charles III. (77)und vier von Prinzessin Kate (43). Für den besonderen Abend entschied sich Schiffer für ein enganliegendes schwarzes Kleid mit auffälligen goldenen Applikationen an den Nähten. Auf der Vorderseite war die Robe zudem mit grossen Edelsteinen besetzt. Dazu trug sie schwarze Riemchen–Pumps mit Pfennigabsatz.
Neben Schiffer fanden sich weitere bekannte deutsche Gesichter unter den Gästen: Komponist Hans Zimmer, «Grüffelo»–Illustrator Axel Scheffler, Ex–Fussballprofi Thomas Hitzlsperger und «Let‹s Dance»–Jurorin Motsi Mabuse speisten an der 45 Meter langen Festtafel. Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul erhielt sogar den Ehrenplatz links neben König Charles in der St. George›s Hall.
Schiffers Modelkarriere begann 1987, als sie mit 17 Jahren in einem Düsseldorfer Nachtclub entdeckt wurde. Ihr Debüt auf dem Cover der französischen «Elle» und ihre Ähnlichkeit mit Brigitte Bardot machten sie schnell zum Liebling von Karl Lagerfeld und damit zum Gesicht von Chanel. Gemeinsam mit Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista und Christy Turlington prägte sie eine Ära, für die der Begriff «Supermodel» überhaupt erst erfunden wurde.