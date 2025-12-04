Claudia Schiffer strahlt bei royalem Staatsbankett für die Steinmeiers

Ehrenplatz neben dem Premier

Bei der Sitzordnung genoss Schiffer eine besondere Ehre: Auf Bildern sieht man die gebürtige Düsseldorferin direkt neben dem britischen Premierminister Keir Starmer sitzen. Nur zwei Plätze trennten sie von König Charles III. (77)und vier von Prinzessin Kate (43). Für den besonderen Abend entschied sich Schiffer für ein enganliegendes schwarzes Kleid mit auffälligen goldenen Applikationen an den Nähten. Auf der Vorderseite war die Robe zudem mit grossen Edelsteinen besetzt. Dazu trug sie schwarze Riemchen–Pumps mit Pfennigabsatz.