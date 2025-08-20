Claudia und Stefan Effenberg: Sie planen ihre dritte Hochzeit

Hüft–OP als Auslöser für die Lungenembolie?

Der Weg zu diesem romantischen Neuanfang war alles andere als leicht. Wie Claudia Effenberg bereits im Januar bei «RTL Exclusiv» enthüllte, hatte sie sich kurz vor Weihnachten einer Not–OP unterziehen müssen. Es habe sogar Lebensgefahr bestanden. Demnach war sie am 16. Dezember in ihrem eigenen Zuhause bewusstlos zusammengebrochen. Das bestätigte Effenberg damals auch gegenüber der «Bild»–Zeitung. Ihr Gatte habe daraufhin rasch gehandelt, und einen Rettungswagen alarmiert. Im Krankenhaus angekommen, sei eine zweifache Thrombose festgestellt worden. «Beide Lungenflügel waren betroffen», verriet Effenberg dem Boulevardblatt. Der operative Eingriff war erfolgreich.