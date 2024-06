Clea-Lacy Juhn muss länger in der Klinik bleiben

Die ehemalige «Der Bachelor»–Kandidatin Clea–Lacy Juhn (33) hat via Instagram ein Gesundheitsupdate veröffentlicht. Demnach muss die schwangere Influencerin nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus in der vergangenen Woche noch länger in der Klinik bleiben. In mehreren Instagram–Storys erklärte sie, dass bei ihren ungeborenen Zwillingen, die sich eine Fruchtblase teilen, ein Entwicklungsunterschied festgestellt wurde: «Einer von beiden ist grösser, der andere kleiner.» Bei einem Eingriff mit einem Laser wurde deswegen die Gefässverbindung zwischen den Kindern verschlossen.