Clean Fast Food: Schnell, lecker und gesund

Auch die Verbraucherzentrale weist in ihren Informationen zu Convenience Food darauf hin, dass nicht alle vorgefertigten Lebensmittel per se ungesund sind. Entscheidend seien «insbesondere die Zusammensetzung und die verwendeten Zutaten». Der entscheidende Unterschied beim Clean Fast Food zum herkömmlichen liegt in der Qualität der Zutaten und dem Verzicht auf problematische Inhaltsstoffe wie künstliche Aromen, übermässig viel Zucker oder ungesunde Fette.