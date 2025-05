Clint Eastwood wird 95: Der Romantiker im Körper eines harten Hundes

Ende 1963 nahm er die Rolle des «Mann ohne Namen» im Film eines unbekannten italienischen Regisseurs an – Sergio Leone (1929–1989). Mit «Für eine Handvoll Dollar» hatte Eastwood endlich den langersehnten Transfer vom langweiligen Helden hin zum Antihelden gemacht: «Bei ‹Rawhide› wurde ich der Rolle des typischen Strahlemanns, der alten Frauen und Hunden ein Küsschen gibt und nett zu allen ist, so überdrüssig», wird er im Buch «Aim for the Heart: The Films of Clint Eastwood» zitiert. Über zu nette Rollen musste er sich in Italo–Streifen wie «Für ein paar Dollar mehr» (1965), «Zwei glorreiche Halunken» (1966) oder US–Western der Marke «Hängt ihn höher» (1968) und «Ein Fressen für die Geier» (1969) jedenfalls nicht sorgen.