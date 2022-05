«Club der guten Laune»: Sat.1 verbannt Reality-Show aus der Primetime

Sat.1 schiebt «Club der guten Laune» von der Primetime in den späten Abend. Am Mittwoch, den 1. Juni, läuft die vierte Folge der Reality-Show um 22:30 Uhr statt um 20:15 Uhr. Das gab der Sender via Twitter bekannt. Den frei gewordenen Platz zur besten Sendezeit übernimmt der Spielfilm «Fack Ju Göhte».