Co-Regisseur James Cameron: Billie Eilish zeigt Konzertfilm-Trailer

Emotionale Momente

Im Trailer gibt sich Cameron wenig bescheiden. Niemand habe je einen Konzertfilm in diesem Ausmass gedreht, verkündet der Regisseur. Man setze Technologie ein, die noch nie zuvor verwendet worden sei. Doch der Vorgeschmack zeigt neben den Bühnenshows auch emotionale Momente: Cameron spricht Eilish direkt darauf an, dass sie auf der Tour viel Schmerz mit sich trage.