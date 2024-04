Co-Stars Demi Moore und Melanie Griffith feiern «Now and Then»-Reunion

Demi Moore (61) und Melanie Griffith (66) zeigen sich nach langer Zeit wieder zusammen. 1995 spielten die Schauspielerinnen gemeinsam im Coming–of–Age–Film «Now and Then – Damals und heute». 29 Jahre später posierten sie jetzt zusammen bei der Wohltätigkeitsveranstaltung «Unforgettable Evening». Arm in Arm strahlten sie in Beverly Hills in die Kameras. Das Event kommt dem «Women's Cancer Research Fund» zugute.