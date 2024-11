Coachella-Festival 2025 mit Lady Gaga, Green Day und Post Malone

Wann spielt Travis Scott?

Lady Gaga steht bei dem Musikevent in Kalifornien an den beiden Freitagen auf der Bühne. Bereits 2017 war die Popsängerin eine der Headliner, als sie die schwangere Beyoncé (43) ersetzte. Die Pop–Punk–Band Green Day spielt jeweils am Samstag für ihre Fans und feiert damit ihr Coachella–Debüt. Post Malone war schon 2018 im Line–up vertreten. Der Rapper gibt im nächsten Jahr an den zwei Sonntagen seine Songs zum Besten.