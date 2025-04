Coachella startet in Palm Springs: Die Influencer stimmen sich ein

Schillernde Looks in der Wüste

Die Dschungelcamp–Stars Twenty4Tim (24) und Jolina Mennen (32) haben bereits für die ersten Highlights in den sozialen Medien gesorgt. Die beiden besuchen das Festival in diesem Jahr zusammen und haben sich auch outfittechnisch abgestimmt. In einem gemeinsamen Post vor der malerischen Kulisse der Berge von Palm Springs präsentieren sie sich in funkelnden Bodysuits mit obligatorischen Fransen – Tim in Blau, Jolina in Lila. Für den perfekten Partnerlook tragen beide Cowboyboots.