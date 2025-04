Coachella, Tomorrowland und mehr: Internationale Festival-Highlights

Governors Ball

Das Governors Ball Music Festival, auch bekannt als Governors Ball oder Gov Ball, ist ein mehrtägiges Festival, das in New York City stattfindet. Die erste Ausgabe ging im Jahr 2011 über die Bühne. 2025 findet das Event im Flushing–Meadows–Park in Queens von 6. bis 8. Juni statt. Mit dabei sind: Benson Boone, Hozier, Olivia Rodrigo, Glass Animals oder Tyler, the Creator.