«Cobra Kai» geht weiter: Das passierte zuletzt in der Netflix-Serie

Daniel LaRusso sagt «Cobra Kai» und Terry Silver den Kampf an

Daniel LaRusso (Ralph Macchio, 60) hatte eigentlich geschworen, sein Dojo zu schliessen, wenn «Miyagi-Do» beim All-Valley-Turnier verliert. Tatsächlich verkündet LaRusso im Trailer auch die Auflösung seiner Karate-Schule. Doch erklärte die Hauptfigur aus dem Originalfilm «Karate Kid» auch bereits am Ende von Staffel vier, dass «eine Vereinbarung mit Männern ohne Ehre» nichts wert sei. So zeigt der Trailer zur kommenden fünften Staffel der Netflix-Serie dann auch, wie Johnny Lawrence (William Zabka, 56) und LaRusso wieder gemeinsam Schüler trainieren und in Karate unterweisen - nur dieses Mal in Zivilkleidung und nicht den Outfits der jeweiligen Karate-Dojos «Miyagi-Do» und «Eagle Fang Karate».