«Cobra Kai»-Macher tüfteln an Ableger zu «Ferris macht blau»

Schon mit ihrer erfolgreichen Netflix-Serie «Cobrai Kai» haben Jon Hurwitz (44), Hayden Schlossberg (43) und Josh Heald (44) bewiesen, ein Auge für ungewöhnliche Weiterdrehs einer Kultreihe («Karate Kid») zu haben. Nun arbeiten sie laut der Branchenseite «Deadline» an einer nicht minder abgedrehten Spin-off-Idee: Mit «Sam and Victor's Day Off» soll sich ein Ableger zum Kultfilm «Ferris macht blau» mit Matthew Broderick (60) in der Mache befinden.