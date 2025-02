«Cobra Kai»-Stars Tanner Buchanan und Mary Mouser sind verlobt

Tanner Buchanan (26) und Mary Mouser (28) haben Hochzeitspläne. Am Mittwochabend besuchten die Schauspieler die Premiere des Finales der Serie «Cobra Kai» (2018–2025, Netflix), für die sie jahrelang Seite an Seite gedreht hatten. Dabei präsentierten die Serienstars stolz Ringe an der linken Hand. Was es mit dem Schmuck auf sich hatte, verrieten sie auf dem roten Teppich jedoch nicht. Auch dass sie vor den Fotografen Küsse austauschten, sorgte für Verwunderung. Bislang galten Buchanan und Mouser nur als Co–Stars.