Cocktail zum Anbeissen: Mojito-Cupcakes mit cremigem Frosting

Wenn der Sommer nach erfrischenden Desserts ruft, sind diese Mojito–Cupcakes die perfekte Antwort. Sie vereinen die Aromen des kubanischen Cocktails in einem süssen, luftigen Gebäck mit cremigem Frosting.
Zutaten (für 12 Cupcakes)
Für die Cupcakes:
200 g Mehl (Type 405)
150 g Zucker
100 g weiche Butter
2 Eier (Zimmertemperatur)
150 ml Buttermilch
2 Bio–Limetten (Saft und Abrieb)
3 EL weisser Rum
2 TL Backpulver
1 Prise Salz
15 frische Minzblätter
Für das Frosting:
200 g Frischkäse (Zimmertemperatur)
100 g weiche Butter
150 g Puderzucker
1 Bio–Limette (Abrieb)
2 EL weisser Rum
Frische Minzblätter zur Dekoration
Limettenzesten zum Garnieren
Kochutensilien: Muffinblech, Papierförmchen, Rührschüssel, Handrührgerät, Zestenreibe, Zitronenpresse, Teigschaber, Sieb, Messbecher, Spritzbeutel
Zubereitung (75 Minuten)
1. Den Backofen auf 175°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Muffinblech mit zwölf Papierförmchen auslegen. Die Bio–Limetten heiss abwaschen, trockenreiben und mit einer Zestenreibe fein abreiben. Die frischen Minzblätter unter fliessendem Wasser abspülen, trocken tupfen und fein hacken, wobei ihr intensives Aroma bereits die Küche durchzieht.
2. In einer grossen Rührschüssel die zimmerwarme Butter mit dem Zucker mindestens fünf Minuten cremig aufschlagen, bis eine helle, luftige Masse entsteht. Die Eier einzeln unterrühren und dabei jeweils eine halbe Minute einarbeiten.
3. Den frisch gepressten Limettensaft mit dem Rum und der gehackten Minze verrühren. Diese Mischung zur Butter–Ei–Masse geben und die feinen Limettenzesten einrühren, wodurch sich bereits der charakteristische Mojito–Duft entfaltet.
4. Mehl, Backpulver und Salz in einer separaten Schüssel vermischen. Diese trockenen Zutaten abwechselnd mit der Buttermilch unter die Teigmasse heben, dabei nur so lange rühren, bis sich alles gerade verbunden hat.
5. Den Teig gleichmässig in die Förmchen verteilen und im vorgeheizten Ofen 18–20 Minuten goldbraun backen. Die fertigen Cupcakes auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.
6. Für das Frosting die zimmerwarme Butter mit dem gesiebten Puderzucker cremig schlagen. Den Frischkäse löffelweise unterrühren, bis eine glatte Creme entsteht. Rum und Limettenzeste einarbeiten und das Frosting mit einem Spritzbeutel grosszügig auf den Cupcakes verteilen.
Anrichtetipps
Die Cupcakes auf einer Etagere oder bunten Platte arrangieren. Jedes Törtchen mit einem frischen Minzzweig krönen und feine Limettenzesten darüberstreuen. Etwas Puderzucker verleiht dem Gebäck den letzten eleganten Schliff.
Getränkeempfehlung
Ein gekühlter Weisswein wie ein Sauvignon Blanc mit Zitrusnoten passt wunderbar zu den frischen Aromen der Cupcakes.
Frisches Kokoswasser mit einem Spritzer Limette ist eine tropisch–frische Begleitung, die den Mojito–Geschmack unterstreicht.
Rezeptvariationen
Für eine alkoholfreie Version den Rum durch zusätzlichen Limettensaft und einen Teelöffel Rum–Aroma ersetzen, wodurch der charakteristische Geschmack erhalten bleibt.
Mit einem Esslöffel Kokosraspeln im Teig erhält das Gebäck eine zusätzliche tropische Note, die perfekt zum Mojito–Thema passt.