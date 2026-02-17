«Cold Storage»: Dreht Liam Neeson jetzt nur noch Comedy?

Herr Neeson, 2025 haben sie «Die nackte Kanone» gedreht. Bei «Cold Storage» handelt es sich jetzt zum Teil auch wieder um eine Komödie, diesmal mit viel Action und Horror dazu. Gibt das die zukünftige Richtung für ihre Karriere vor, solch eine Mischung aus Action und Komödie?

Liam Neeson: Nun, ich hoffe es. Es ist schön, beides machen zu können. Gott weiss, dass ich in der Vergangenheit genug ernsthafte Rollen gespielt habe. Bei «Die nackte Kanone» war es auf jeden Fall schön, die Gelegenheit zu haben, meinen komödiantischen Muskel zu trainieren. Und bei «Cold Storage» war es genauso. Es ist ein Thriller, der einen in Atem hält, aber er hat einen schönen, lustigen Kern, der sich durch den ganzen Film zieht.