Laut Tourplan hätten Coldplay vom 11. bis zum 22. Oktober acht Konzerte in den brasilianischen Städten gespielt. Weiter geht es dann erst am 25. Oktober in Argentinien. «Wir arbeiten so schnell wie möglich daran, die neuen Termine festzulegen und werden in den nächsten Tagen weitere Informationen geben», erklären Coldplay weiter.