Colin Firth unter Mordverdacht in neuer HBO-Serie «The Staircase»

Am 9. Dezember 2001 ruft Michael Peterson in Panik den Notruf. Seine Frau sei die Treppe heruntergefallen. Doch der Polizei kommen schnell Zweifel an dem angeblichen Unfall. Schliesslich weist die Leiche etliche Verletzungen auf. Im Laufe der Verhandlung treten abgründige Seiten an Michel Peterson zutage. Wollte er die Lebensversicherung seiner Frau kassieren? Kam es zum Streit, weil Kathleen Michaels Doppelleben mit männlichen Sexualpartnern entdeckte?