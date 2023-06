Colleen Ballinger: Schwere Vorwürfe gegen den YouTube-Star

In einem Video ist zu sehen, wie sie als 16-Jährige für eine «Yoga Challenge» auf der Bühne lag. Dabei liess sie sich in einem kurzen Rock vor dem Publikum von dem Star die Beine spreizen, wozu ein Furz-Geräusch eingespielt wurde. Dazu schreibt sie: «Es ist in Ordnung, sie als Groomer oder Pädophile zu bezeichnen, weil das ist, was sie ist. Normale Menschen machen so etwas nicht mit Kindern.»