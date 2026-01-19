Colleen Hoover erklärt: «Ich habe keinen Krebs mehr»

Colleen Hoover nennt mögliche Ursachen für Krebserkrankung

Die Krebsdiagnose hatte Colleen Hoover der BBC zufolge in einem privaten Chat mit ihren Fans vor rund einem Monat öffentlich gemacht. Demnach erklärte sie, dass der Krebs entfernt worden sei und es ihr gut gehe. Im vergangenen Jahr habe sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Dennoch sei sie zu den Dreharbeiten zu «Für immer ein Teil von dir» nach Kanada gereist. Erst danach habe sie sich Ärzten vorgestellt und die Diagnose erhalten. Um welche Krebsart es sich handelte, verriet sie nicht.