Collien Fernandes gibt in den «Tagesthemen» erstes TV-Interview

Auf die Frage, wie es ihr mit der öffentlichen Anklage gehe, antwortete Fernandes im Fernsehen sichtlich bewegt. Grundsätzlich helfe es ihr, mit der Last «nicht mehr alleine zu sein». Doch der Weg bis zu diesem Punkt war von schweren psychischen Belastungen gezeichnet. Fernandes offenbarte, dass sie sich aufgrund der Vorfälle in eine langjährige psychotherapeutische Behandlung begeben musste. «Ich musste das sehr intensiv therapeutisch aufarbeiten», erklärte sie und betonte, dass viele Menschen das traumatische Ausmass digitaler Gewalt unterschätzen würden. Für sie sei klar: «Digitale Gewalt ist reale Gewalt.»