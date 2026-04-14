Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft Potsdam übernimmt das Verfahren

Akten aus Itzehoe in Potsdam eingetroffen

«Die Akten der Staatsanwaltschaft Itzehoe zu diesem Verfahren sind mittlerweile bei uns eingetroffen», erklärte die Sprecherin. «Im Ergebnis der Zuständigkeitsprüfung ist das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft Potsdam übernommen worden.» Seinen Ursprung hat der Fall im November 2024 mit einer Strafanzeige von Fernandes selbst. Die Moderatorin und Schauspielerin erstattete Anzeige gegen unbekannt – wegen des Verdachts, dass jemand ein gefälschtes Profil von ihr in sozialen Netzwerken angelegt und pornografische Inhalte verbreitet hätte. Zunächst übernahm die Staatsanwaltschaft Berlin die Sache, gab das Verfahren dann aber nach Itzehoe ab. Der Grund dafür war offenbar, dass Fernandes einen Wohnsitz in Schleswig–Holstein hatte und dort auf den Tatvorwurf aufmerksam wurde.