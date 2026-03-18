Collien Fernandes über das Ehe-Aus: «Alleinsein ist okay»

Eine neue Liebe? Für Fernandes ist das nicht ausgeschlossen. Doch der «Traumschiff»–Star setzt sich dabei nicht selbst unter Druck. «Ich würde mal gucken, wer da so auf dem Markt ist. Und wenn da jetzt wirklich nur Honks sind, dann ist das auch okay.» Allzu lange auf später verschieben will sie das Thema dennoch nicht: Ob es mit 60 besser werde, wisse sie nicht, sagt sie mit einem Schmunzeln. Eine Bedingung gilt für sie dabei unbedingt: Wer sich neu bindet, muss die alte Beziehung wirklich hinter sich haben. «Sonst bist du ja immer am Vergleichen.»