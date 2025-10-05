Collien Monica Fernandes: Viele Pläne für den neuen Lebensabschnitt

Dating–Pläne und Online–Studium

Doch damit nicht genug, offenbar wünscht sich Fernandes auch eine neue Beziehung. Sie fühle sich «auf jeden Fall» bereit für eine neue Liebe, sagt sie im Interview. Ihr Glück will sie ab kommender Woche etwa auf einer Promi–Dating–Plattform probieren – vorzugsweise sonntags sei sie in Anbetracht ihrer privaten beruflichen Termine dann dort zu erreichen. «Ich finde das super spannend! Die gab es ja noch gar nicht, als ich das letzte Mal Single war», sagt sie nach 15 Jahren Ehe.