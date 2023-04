Collien Ulmen-Fernandes: So läuft ihr Umzug nach Mallorca

«Mein Lebensmittelpunkt wird aber weiterhin in Deutschland sein», so die 41-Jährige, die an Ostern gleich in zwei TV-Formaten zu sehen sein wird. Am Ostersonntag (20:15 Uhr, ZDF) nimmt sie mit dem «Traumschiff» Kurs auf das kanadische Vancouver. Am Ostermontag (17:30 Uhr, ZDF) führt sie durch die Doku «Wenn das Unmögliche wahr wird. Wie Wunder unser Leben verändern». Welches Wunder sie selbst bereits erlebt hat und welche Herausforderungen ihr Umzug nach Mallorca mit sich bringt, schildert Ulmen-Fernandes im Interview mit spot on news.