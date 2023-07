Comeback als Marvel-Heldin: Jennifer Garner tritt in «Deadpool 3» auf

Marvel-Rückkehr nach fast 20 Jahren

Wie das Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» nun in Erfahrung gebracht hat, wird zudem auch Hollywoodstar Jennifer Garner (51) in «Deadpool 3» eine «bedeutende Rolle» übernehmen. Garner wird in dem Superhelden-Blockbuster erneut die Marvel-Figur Elektra verkörpern - wie zuvor bereits in den Werken «Daredevil» (2003) mit Ben Affleck (50) und ihrem eigenen Solofilm «Elektra» aus dem Jahr 2005. Letzterer floppte mit einem Einspielergebnis von nur 57 Millionen US-Dollar gewaltig an den Kinokassen.